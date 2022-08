Mit der Stange

Barcelona. Fußballer Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona ist bei einem Raubüberfall in seinem Haus in Spanien nach Medienberichten mit Schusswaffen bedroht und geschlagen worden. Nach spanischen Medienberichten unter Berufung auf die Polizei der Region Katalonien seien mindestens vier vermummte Personen am frühen Montag morgen über den Garten ins Haus des 33 Jahre alten Stürmers in Castelldefels bei Barcelona eingedrungen. Demnach wurden der Stürmer und seine Partnerin gegen ein Uhr morgens überrascht und unter anderem mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht. Der Gabuner sei gezwungen worden, den Tresor zu öffnen, aus dem die Diebe Schmuck entwendet hätten, hieß es. (dpa/jW)