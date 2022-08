Unter Frauen

Frankfurt am Main. Michael Urbansky kommt als neuer Kotrainer zur deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen und wird künftig unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg arbeiten. Der 41jährige wird seine Tätigkeit für die kommenden Spiele der WM-Qualifikation in der Türkei und Bulgarien aufnehmen, wie der DFB am Montag mitteilte. (dpa/jW)