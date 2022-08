Spekulanten wetten gegen den Euro

Wyoming. Die Zahl der Wetten, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verlieren wird, ist so hoch wie seit Beginn der Pandemie in Europa Anfang 2020 nicht mehr. Das berichtete die Financial Times (FT) am Montag. Laut FT ist das erstens auf die explodierenden Gaspreise im Euro-Raum zurückzuführen und zweitens auf die Stärke des US-Dollars. Auf dem von der US-Notenbank Fed organisierten Geldpolitiksymposium in Jackson Hole in Wyoming hatte am Wochenende Fed-Chef Jerome Powell weitere kräftige Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. Damit soll die Inflation im Land bekämpft werden. Dieser Fed-Kurs führt seit einigen Wochen dazu, dass der Euro gegenüber der US-Währung immer weiter an Wert verliert. (jW)