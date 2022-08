Iran meldet Tod von General in Syrien

Teheran. Ein General der iranischen »Revolutionsgarden« ist laut Berichten von iranischen Staatsmedien während einer »Mission« in Syrien getötet worden. Auf der Website des staatlichen Fernsehens hieß es am Dienstag, General Abolfasl Alidschani sei als militärischer Berater in Syrien gewesen und am Sonntag dort gestorben. Nähere Einzelheiten zu den Umständen von Alidschanis Tod wurden nicht mitgeteilt. In den vergangenen Monaten waren mehrere Mitglieder der Eliteeinheit des Irans getötet worden. Die Führung in Teheran beschuldigt Israel, Drahtzieher einer Reihe von Attentaten auf wichtige Persönlichkeiten des Irans zu sein, darunter auch Wissenschaftler. (AFP/jW)