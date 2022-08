Alter Hase

Miami. US-Basketballer Udonis Haslem nähert sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA einer Bestmarke von Dirk Nowitzki. Der 42 Jahre alte Power Forward kündigte laut The Athletic an, einen neuen Vertrag bei den Miami Heat zu unterschreiben und beim Team aus Florida in seine 20. Saison zu gehen. Nowitzki war im April 2019 nach 21 Profijahren bei den Dallas Mavericks abgetreten. (dpa/jW)