Rodman hilft

Washington. Der frühere NBA-Star Dennis Rodman betritt nun auch diplomatisches Parkett und will sich in Moskau für die Freilassung von US-Basketballerin Brittney Griner einsetzen. Er habe die Erlaubnis erhalten, nach Russland zu fliegen, um ihr zu helfen, sagte Rodman dem TV-Sender NBC. Er versuche, in dieser Woche zu reisen. Griner, zweimalige Olympiasiegerin, war zuletzt wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Es ist nicht bekannt, wen Rodman, der 2014 den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen hatte, in Moskau sprechen möchte. (sid/jW)