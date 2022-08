Putin bereit zur Aufrüstung von Partnerländern

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Hat einen männlichen Charakter und nicht nur ein Rohr zu bieten: Wladimir Putin

London. Russland will nach Aussage von Präsident Wladimir Putin seine Partnerländer in Südamerika, Asien und Afrika aufrüsten. »Wir sind bereit, unseren Alliierten die modernsten Waffentypen anzubieten«, sagte Putin am Montag auf einer Rüstungsmesse in der Nähe von Moskau. Dies umfasse Kleinwaffen genauso wie gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie zur Luftabwehr. »Wir schätzen es sehr, dass unser Land viele gleichgesinnte Verbündete und Partner auf verschiedenen Kontinenten hat«, sagte Putin. »Ihre Führer zeigen einen wirklich männlichen Charakter und beugen sich nicht.« (Reuters/jW)