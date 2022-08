Exgeneralstaatsanwalt Mexikos festgenommen

Mexiko-Stadt. Fast acht Jahre nach dem »Verschwinden« von 43 Studenten in Mexiko haben die Behörden den damals für die Ermittlungen zuständigen Generalstaatsanwalt festgenommen und Haftbefehle gegen 64 Einsatzkräfte erlassen. Exgeneralstaatsanwalt Jesús Murillo Karam wurde am Freitag abend in seinem Haus in Mexiko-Stadt festgenommen und am Sonnabend in Untersuchungshaft genommen, teilten namentlich nicht genannte Beamte des Justizministeriums gegenüber AFP mit. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm »Verschwindenlassen«, Folter und Rechtsbeugung vor. Nur Stunden nach der Festnahme von Murillo Karam gab die Staatsanwaltschaft außerdem Haftbefehle gegen 44 Polizisten, 20 Angehörige der Streitkräfte sowie 14 Mitglieder des Drogenkartells Guerreros Unidos bekannt. Ihnen wird eine Verwicklung in den Fall zur Last gelegt. Die 43 Studenten eines linken Lehrerseminars im südmexikanischen Ayotzinapa waren in der Nacht zum 27. September 2014 nahe der Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero »verschwunden«, als sie auf dem Weg zu einer Demonstration in der Hauptstadt Mexiko-Stadt waren. (AFP/jW)