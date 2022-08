Tote nach Angriff in Mogadischu

Mogadischu. Bei einem fast 30 Stunden andauernden Angriff bewaffneter Dschihadisten auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten Polizei und Krankenhausmitarbeiter am Sonntag mit. Das Gesundheitsministerium sprach von 21 Opfern. Etwa 117 Menschen seien demnach verletzt worden. Die Dschihadistenmiliz Al-Schabab reklamierte den Angriff für sich und sprach von 40 Todesopfern. Am Freitag abend hatten Kämpfer der Miliz das »Hayat«-Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens »Aden Adde« gestürmt. Über zahlreiche Stunden gab es Kampfhandlungen mit Einsatzkräften. Erst in der Nacht zum Sonntag konnten sie beendet werden. (dpa/jW)