Moskau: Dugins Tochter getötet

Moskau. In Russland ist die Tochter des rechten Ideologen Alexander Dugin bei einem Anschlag getötet worden. Wie das russische Ermittlungskomitee am Sonntag mitteilte, hatte Daria Dugina am Steuer eines Autos gesessen, das am Sonnabend auf einer Autobahn bei Moskau explodiert und in Flammen aufgegangen war. Die junge Frau war demnach sofort tot. In dem Auto war nach Angaben der Ermittler ein Sprengsatz plaziert worden. Das Ermittlungskomitee leitete Mordermittlungen ein. Wie russische Medien unter Berufung auf Familienmitglieder berichteten, war wohl Duginas Vater, der im Westen als Vordenker von Präsident Wladimir Putin gilt, das eigentliche Ziel des Anschlags. Er hatte ihr das Auto demnach für die Fahrt ausgeliehen. Der ukrainische Präsidentenberater Michajlo Podoljak wies gegenüber dem Internetportal Ukrajinska Prawda am Sonntag eine Beteiligung Kiews zurück. (dpa/AFP/jW)