Gasverbrauch: Großteil steuerlich begünstigt

Köln. Gasverbraucher in der Industrie profitieren in Deutschland bislang von weitreichenden Steuervergünstigungen. Nach einer aktuellen Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erhielten die betroffenen Unternehmen im vergangenen Jahr für 447 Terawattstunden Vergünstigungen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro, und zwar in Form von Steuernachlässen und -subventionen. Noch bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar galt der Energieträger als Brücke hin zu mehr Klimaschutz. Dieser Logik entsprächen die steuerlichen Ansätze, wie dpa am Wochenende schrieb. (dpa/jW)