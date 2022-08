Frauen verhüten seltener mit Pille in Deutschland

Berlin. Frauen in Deutschland greifen zur Verhütung zunehmend weniger auf die sogenannte Antibabypille zurück. Das berichtete die Krankenkasse AOK am Mittwoch in Berlin unter Verweis auf eine Analyse von Verordnungsdaten aus dem gesetzlichen Krankenversicherungssystem. Demnach lag der Anteil der Mädchen und Frauen, denen kombinierte orale Kontrazeptiva verschrieben wurden, im vergangenen Jahr noch bei 32 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch deutlich mehr gewesen, der bisherige Spitzenwert wurde 2010 mit 46 Prozent erreicht. Die AOK führte die Entwicklung auch auf eine insgesamt veränderte Wahrnehmung der Antibabypille zurück. (AFP/jW)