Iran: Renten werden um 38 Prozent erhöht

Teheran. Der Iran will im Zuge steigender Preise und hoher Inflation Rentnern unter die Arme greifen. Geplant sei eine Erhöhung der Renten versicherter Pensionäre um 38 Prozent, berichtete die Onlinezeitung Entechab am Donnerstag. Die Erhöhung soll demnach bereits Ende August greifen, teilte der Sozialversicherungsverband mit. Derzeit erhalten die meisten Rentnerinnen und Rentner umgerechnet nur wenige Hundert Euro, die in den Metropolen kaum ausreichen. In den vergangenen Monaten waren Tausende Rentner, die unter der Wirtschaftskrise leiden, für eine Erhöhung ihrer Altersbezüge auf die Straße gegangen. Sie forderten insbesondere einen Ausgleich für die hohe Inflation. (dpa/jW)