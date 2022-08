Taiwan: China gegen US-Handelsgespräche

Beijing. Nach der Ankündigung formeller Handelsgespräche zwischen den USA und Taiwan hat China seinen Widerstand gegen ein offizielles Wirtschaftsabkommen erklärt. Außenamtsprecher Wang Wenbin sagte am Donnerstag in Beijing: »Der Ein-China-Grundsatz ist die Voraussetzung für eine Teilnahme von Chinas Taiwan-Region an wirtschaftlicher Kooperation.« China lehne die Unterzeichnung von Handels- und Wirtschaftsvereinbarungen die beiläufig auf eine Art Souveränität und offiziellen Charakter hindeuteten zwischen anderen Ländern und Taiwan ab. Die USA forderte der Sprecher auf, »alle Formen offizieller Interaktion« mit Taiwan einzustellen. (dpa/jW)