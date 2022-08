Versickert

Düsseldorf. Für den rückläufigen Erfolg deutscher Spitzensportler bei internationalen Sportgroßveranstaltungen seien das deutsche Sportsystem, schlechte Strukturen und die Förderung verantwortlich, befand die Präsidentin der Vereinigung Athleten Deutschland in einem Interview mit der Rheinischen Post am Mittwoch. Das Geld komme nicht dort an, wo es sollte, monierte Karla Borger demnach. (dpa/jW)