RTL: Kochef muss gehen

Köln. Beim Medienunternehmen RTL Deutschland muss nach knapp einem Jahr Kochef Stephan Schäfer gehen. RTL-Group- und Bertelsmann-Chef Thomas Rabe übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung. Erst vor annähernd einem Jahr war mit Schäfer das Zusammengehen der TV-Sendergruppe mit dem deutschen Magazingeschäft des Hamburger Zeitschriftenverlags Gruner und Jahr eingeläutet worden. Beide Häuser zählen zum Bertelsmann-Konzernportfolio. Neben dem Zusammenwachsen der Redaktionen der Häuser RTL sowie Gruner und Jahr arbeitet das Medienunternehmen RTL Deutschland mit seinen mehr als 8.000 Mitarbeitenden am Ausbau der Streamingplattform RTL plus mit bereits 3,4 Millionen Abonnenten. Ziel ist es, sich von anderen weltweiten Streamingangeboten wie Netflix abzuheben. Mit seinen Streamingdiensten verdient RTL noch kein Geld, das Ganze befindet sich in der Aufbauphase. (dpa/jW)