China steigert Neuwagenverkäufe

Beijing. China ist auf dem Weltmarkt treibende Kraft bei Neuwagenverkäufen.

Während der Automarkt in den USA mit einem Einbruch von 18 Prozent im ersten Halbjahr 2022 konfrontiert war, die EU 14 Prozent Rückgang zu verdauen hat, konnte China seine Neuwagenverkäufe in den ersten sechs Monaten um vier Prozent steigern. Deutsche Autobauer haben kräftig Marktanteile in China verloren, während der größte Automarkt der Welt an Schwung gewinnt. Obwohl der globale Autoabsatz in diesem Jahr voraussichtlich um 3,2 Prozent zurückgehen dürfte, soll der Markt in China um fünf Prozent zulegen, meinte Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR) am Mittwoch in einer Analyse. (AFP/jW)