»Antifa Ost«: Ermittlungen gegen weitere Beschuldigte

Dresden. Im Rahmen des »Antifa Ost«-Prozesses vor dem Dresdner Oberlandesgericht hat die Bundesanwaltschaft die Wohnung einer weiteren, bislang als Zeugin aufgetretenen Beschuldigten durchsuchen lassen. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals T-online (Mittwoch) handelt es sich um eine Frau aus dem Umfeld der als vermeintliche Rädelsführerin einer militant-antifaschistischen Gruppe angeklagten Lina E. Bei der Durchsuchung sei Mitte Juni »eine Vielzahl von Gegenständen vorläufig sichergestellt worden«, heißt es in einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. Gegen die Frau liege der Anfangsverdacht vor, sich an einer kriminellen Vereinigung beteiligt zu haben, die »linksextreme« Gewaltstraftaten begehen will. In einem Fall gehe es zudem um Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. (dpa/jW)