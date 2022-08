Krim macht Kiew für Explosion verantwortlich

Simferopol. Nach der Explosion in einem Militärdepot am Dienstag auf der Halbinsel Krim hat der Vorsitzende des Staatsrates der Region, Wladimir Konstantinow, am Mittwoch die Ukraine für den Vorfall verantwortlich gemacht. Die Entscheidungen zu solchen Aktionen würden »nicht in irgendeinem Dorf getroffen, sondern in Kiew«, sagte Konstantinow laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Zuvor hatte bereits das russische Verteidigungsministerium von »Sabotageakten« gesprochen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat der russische Geheimdienst FSB auf der Krim eine Zelle der islamistischen Terrororganisation Hisb Ut-Tahrir Al-Islami ausgehoben und sechs ihrer Mitglieder festgenommen. Ob die Gruppe auch für die Explosionen auf der Krim in den vergangenen Tagen verantwortlich ist, dazu gab es keine weiteren Informationen. (jW)