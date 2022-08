Moskau und Pjöngjang vertiefen Beziehungen

Pjöngjang. Der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un wollen die Beziehungen zwischen ihren Ländern ausbauen. Putin habe in einer Grußbotschaft an Kim zum Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft geschrieben, dass beide Seiten eine Tradition der bilateralen Freundschaft und Zusammenarbeit verbinde, berichteten nordkoreanische Staatsmedien am Montag. Es sei im Interesse der Menschen beider Länder, die Beziehungen auszubauen, wurde Putin zitiert. Kim übermittelte ebenfalls eine Botschaft an Putin, laut der die freundschaftlichen Beziehungen »in allen Bereichen stärker werden«. (dpa/jW)