Nach Schüssen: Ermittlungen gegen Polizisten

Frankfurt am Main. Im Fall eines in Frankfurt am Main bei einem Polizeieinsatz erschossenen 23jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen SEK-Beamten wegen Totschlags. Dieser habe sechs Schüsse auf den Mann abgegeben, darunter einen Kopfschuss, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Montag. Der beschuldigte Beamte habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich nicht zum Geschehen geäußert. Der Mann war am 2. August im Bahnhofsviertel erschossen worden. Damals erklärte die Staatsanwaltschaft, es sei bei einer Bedrohungslage zum Schusswaffengebrauch gekommen. (AFP/jW)