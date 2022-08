Moskau bekräftigt Ziel der Einnahme vom Donbass

Moskau. Fast sechs Monate nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin das Ziel einer kompletten Einnahme des Donbass bekräftigt. Die russische Armee erfülle in den »Volksrepubliken Donezk und Lugansk« ihre Aufgaben, sagte Putin am Montag auf einem Militärforum in der Nähe von Moskau. Unterdessen bleibt in der Ukrai­ne die Lage um das umkämpfte AKW Saporischschja weiter gefährlich. Russland lehnte den von 42 Ländern am Sonntag geforderten sofortigen Abzug seiner Truppen ab. »Die Führung der Vereinten Nationen und der Chefdiplomat der EU sollten nicht über Entmilitarisierung sprechen, sondern über die Einführung einer Feuerpause«, erklärte Wladimir Rogow, ein Vertreter der dortigen Regionalverwaltung, laut der staatlichen russischen Agentur RIA Nowosti. (dpa/jW)