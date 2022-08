Rom. Zum Auftakt der Schwimmeuropameisterschaft hat Freistilschwimmerin Isabel Gose das Finale über 800 Meter erreicht. Im Vorlauf schwamm die 20jährige am Donnerstag die zweitschnellste Zeit und schlug nach 8:30,01 Minuten an. Auch Leonie Beck erreichte den Endlauf an diesem Freitag. Die deutsche Männerstaffel schwamm eine Zeit von 7:14,27 Minuten und wurde damit Dritte der Vorläufe. Die Frauenstaffel erreichte als sechste den Endlauf. (dpa/jW)