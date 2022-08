Mehrere Städte Chinas im Lockdown

Beijing. In China haben mehrere Städte im ganzen Land neue Coronabeschränkungen verhängt. Darunter ist auch die ostchinesische Stadt Yiwu in der Provinz Zhejiang, wo nach Angaben der Stadtverwaltung ab Donnerstag ein dreitägiger Lockdown zur Eindämmung des jüngsten Virusausbruchs galt. 1,9 Millionen Menschen leben dort. Auch in weiteren Städten ist die Bewegungsfreiheit für Millionen Menschen weitgehend auf ihre Wohngebiete beschränkt. Ausnahmen gelten für die Durchführung von Coronatests, Lebensmitteleinkäufe oder Krankenhausbesuche. (Reuters/jW)