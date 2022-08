Gaza: Zehnjährige erliegt Verletzungen

Gaza. Nach den jüngsten Bombardements des Gazastreifens durch Israel ist palästinensischen Angaben zufolge ein zehn Jahre altes Mädchen an seinen Verletzungen gestorben. Das Kind sei zuvor in einem Jerusalemer Krankenhaus behandelt worden, erfuhr dpa am Donnerstag aus Kreisen der Familie. Die Zahl der Toten der dreitägigen Attacken steigt damit nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums auf 48, darunter 17 Kinder und vier Frauen. 360 Menschen im Gazastreifen wurden demnach verletzt. (dpa/jW)