Direkt abgeworfen

Herning. Die Weltmeisterschaft im Springreiten in Dänemark begann für den Reiter Marcus Ehning mit einem Abwurf. Am Mittwoch zeigte der erste Reiter des deutschen Teams in Herning auf Stargold eine schnelle Runde, für den Abwurf werden in dem Zeitspringen jedoch vier Strafpunkte in zusätzliche Sekunden umgerechnet. Der 48jährige aus Borken war der sechste Reiter in einem Feld aus 103 Startern. Der Mannschaftswettbewerb besteht aus dem Zeitspringen am ersten Tag sowie den beiden Runden des Nationenpreises am Donnerstag und Freitag. (dpa/jW)