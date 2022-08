Ein Tag früher

Berlin. Die Herrenfußballweltmeisterschaft in Katar soll einen Tag früher als ursprünglich geplant beginnen. Wie die dpa am Mittwoch mitteilte, berät das Büro des FIFA-Rates mit den Konföderationspräsidenten über einen Antrag auch des Gastgebers, sein Eröffnungsspiel gegen die ecuadorianische Elf am 20. November als einzige Partie und nicht als drittes Spiel am 21. November auszurichten. Bislang ist das Aufeinandertreffen der Mannschaften von Senegal und den Niederlanden am 21. November als erste Begegnung geplant. (dpa/jW)