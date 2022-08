USA: Milliarden für Chipindustrie

Washington. Die USA unterstützen die heimische Chipindustrie mit Milliardensubventionen. Am Dienstag (Ortszeit) unterzeichnete Präsident Joseph Biden den rund 52 Milliarden Dollar schweren »US Chips and Science Act«. Die Chefs von Micron, Intel, Lockheed Martin, HP und AMD wohnten der Unterzeichnung bei. Mit den umgerechnet knapp 51 Milliarden Euro soll die Produktion von ­Halbleitern angekurbelt werden. Ein großer Teil des Geldes soll in Forschung und Entwicklung fließen. Der Anteil der US-Konzerne an der weltweiten Halbleiterproduktion war in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Mit Lockdowns verbundene Werksschließungen in China hatten zuletzt weltweit zu Engpässen geführt. Im Februar hatte die EU-Kommission ein ganz ähnliches Subventionsprogramm verabschiedet, den »European Chips Act« mit einem Investitionsvolumen von 43 Milliarden Euro. (Reuters/jW)