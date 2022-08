Enges Rennen in Kenia bei Präsidentenwahl

Nairobi. Bei der Präsidentenwahl in Kenia zeichnet sich nach ersten Ergebnissen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Hauptkandidaten um die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Uhuru Kenyatta ab. Vizepräsident William Ruto und der langjährige Oppositionsführer Raila Odinga lagen jeweils bei rund 49 Prozent der Stimmen, wie die vom privaten Fernsehsender Citizen Television am Mittwoch ausgewerteten Ergebnisse zeigten. Damit deutet sich eine Stichwahl an. Das amtliche Endergebnis wird erst in einigen Tagen erwartet. (Reuters/jW)