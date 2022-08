Hauptprotestlager in Sri Lanka aufgegeben

Colombo. Vier Monate nach Beginn von Massenprotesten in Sri Lanka gegen die Regierung haben die letzten Demonstranten das Hauptprotestlager in der Nähe des Präsidentenbüros aufgegeben. Sie beschlossen, das »Gota Go Gama« genannte Hauptlager auf der Strandpromenade Galle Face Green in Colombo zu räumen, berichtete die srilankische Zeitung Sunday Times am Mittwoch. Die monatelangen Massenproteste in dem Inselstaat hatten Mitte Juli zum Sturz des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa geführt. Seiner Regierung wird die schwere Wirtschaftskrise angelastet. (dpa/jW)