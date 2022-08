Notstand in Landkreis auf Krim verhängt

Simferopol. Nach den Explosionen auf dem Militärstützpunkt Saki auf der zur Russischen Föderation gehörenden Halbinsel Krim haben die Behörden in dem betroffenen Landkreis den Notstand ausgerufen. Der Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, sagte am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass mindestens 252 Bewohner des benachbarten Kurorts Nowofjodorowka in Notunterkünfte umgesiedelt würden. Die Gasversorgung zweier Ortschaften werde demnach vorübergehend abgestellt. Das russische Verteidigungsministerium nennt bisher einen Verstoß gegen die Brandschutzregeln als wahrscheinlichste Ursache des Vorfalls. (dpa/jW)