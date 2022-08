Rhodos: 50 vermisste Flüchtlinge nach Bootshaverie

Athen. Nach dem Untergang eines Bootes mit Asylsuchenden im östlichen Mittelmeer werden nach Angaben der griechischen Küstenwache noch etwa 50 Menschen vermisst. »Nach den Berichten der 29 geretteten Menschen waren 80 Menschen in dem Boot, also werden bis zu 50 Menschen vermisst«, sagte ein Vertreter der Küstenwache am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Küstenwache suchte seit dem frühen Morgen nach den Vermissten, nachdem das Boot, das von der türkischen Küste gekommen war, in den Gewässern um die griechischen Inseln Karpathos und Rhodos untergegangen war. (AFP/jW)