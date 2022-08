Nordsyrien: Tote nach Angriffen der Türkei

Kamischli. Die türkische Armee hat innerhalb von 24 Stunden 37 Ortschaften in Nord- und Ostsyrien bombardiert. Wie das in Nordostsyrien ansässige Rojava Information Center via Kurznachrichtendienst Twitter am Mittwoch mitteilte, seien bei den Angriffen zehn Menschen getötet und 17 eitere verletzt worden. Die Türkei habe die Gebiete mit Granaten, Artillerie und Drohnen beschossen. In einer Erklärung wiesen die mehrheitlich kurdisch-arabischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) darauf hin, dass Ankara die De-facto-Autonomieregion nahezu täglich beschieße, berichtete die Nachrichtenagentur ANF am Mittwoch. Bereits am Sonnabend waren in Kamischli vier Menschen bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen. Seit Anfang des Jahres sind in Nord- und Ostsyrien mindestens 35 Menschen infolge von türkischen Drohnenangriffen gestorben. (jW)