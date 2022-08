Wolfsburg. Der beim Fußballbundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag spielende Max Kruse hat das Vorgehen der Polizei gegen Fans von Werder Bremen kritisiert und Verständnis für die Abreise der Bremer Fanszene gezeigt. »Was die Polizei mit den Fans von Werder gemacht hat, ist ein absolutes Unding«, sagte er am Montag abend in einem auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. Die Polizei hatte vor dem Heimspiel des Vfl Wolfsburg gegen Werder Bremen eine Kontrollstelle am Wolfsburger Hauptbahnhof eingerichtet und wollte Fans nur nach Aufnahme von Personalien in Polizeibegleitung zum Stadion laufen lassen. (dpa/jW)