Dezimierter Kader

München. Nach mehreren positiven Coronatests treten die deutschen Ruderer mit dezimierter Flotte bei der Europameisterschaft von München an. Der Männer-Doppelvierer und der leichte Männer-Doppelzweier sind bei den Titelkämpfen vom 11. bis 14. August auf der Olympiastrecke in Oberschleißheim nicht dabei. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Sportdirektor Mario Woldt den Doppelzweier gar nicht erst angemeldet. Einer-Weltmeister und Mitfavorit Oliver Zeidler wird in München an den Start gehen. Er hatte sich individuell vorbereitet und war daher nicht mit den Infizierten in Kontakt. (dpa/jW)