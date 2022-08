Tote nach israelischem Angriff in Westbank

Nablus. Die israelische Armee hat bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland in der Stadt Nablus am Dienstag drei Palästinenser getötet und mindestens 40 verletzt. Das berichtete das palästinensische Gesundheitsministerium laut der Nachrichtenagentur WAFA. Premier Mohammed Schtaja sprach von einem »Massaker« der israelischen Besatzungskräfte, es gab Berichte über Proteste in verschiedenen Städten des Westjordanlands. Der israelische Inlandsgeheimdienst erklärte, bei einem der Getöteten habe es sich um ein führendes Mitglied der Al-Aksa-Brigaden gehandelt, die der militärische Arm der in Ramallah regierenden Fatah-Bewegung sind. (dpa/jW)