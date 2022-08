Neue Nummer neun

San Jose. Zu Beginn des US-Open-Swing hat die russische Tennisspielerin Darja Kassatkina ihren insgesamt fünften Triumph auf der WTA-Tour gefeiert. Im Finale des WTA-500-Turniers in San Jose schlug sie die US-Amerikanerin Shelby Rogers 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 und schob sich damit auf Platz neun der aktuellen Weltrangliste der WTA. Ihren bislang letzten Turniersieg hatte die 25jährige im vergangenen Jahr in St. Petersburg geholt. In San Jose schaltete Kassatkina auf dem Weg zum Titel unter anderem Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina aus. (sid/jW)