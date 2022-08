Friedensabkommen im Tschad unterzeichnet

Doha. Nach monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des bewaffneten Konflikts im Tschad haben die Übergangsregierung und Milizen ein Friedensabkommen geschlossen. Die am Montag unter Vermittlung von Katar in der dortigen Hauptstadt Doha unterzeichnete Vereinbarung soll einen breit angelegten nationalen Versöhnungsdialog einleiten, der noch in diesem Monat beginnen soll. Mehr als 30 Milizen nahmen an den Feierlichkeiten teil. Der Außenminister der militärischen Übergangsregierung, Mahamat Zene Cherif, sagte, er erwarte, dass es zu einem dauerhaften Frieden führen werde. (Reuters/jW)