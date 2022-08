Atomgespräche: EU legt Iran Vorschlag vor

Wien. Die EU hat bei den Atomgesprächen mit dem Iran einen »endgültigen Text« vorgelegt. »Wir haben vier Tage lang gearbeitet, und heute liegt der Text auf dem Tisch«, sagte ein EU-Diplomat am Montag bei den Verhandlungen in Wien. »Die Verhandlung ist beendet, es ist der endgültige Text«, und dieser werde »nicht neu verhandelt werden«, fügte der Diplomat hinzu. Der Iran teilte mit, dass er den von der EU vorgelegten, endgültigen Text noch prüfe. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 waren am Donnerstag wiederaufgenommen worden. Das Abkommen soll das iranische Nuklearprogramm begrenzen. (AFP/jW)