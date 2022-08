Lettland wird sowjetisches Siegesdenkmal demontieren

Alexander Welscher/dpa Soll bald abgerissen werden: Sowjetisches Siegesdenkmal in Riga

Riga. In Lettlands Hauptstadt Riga soll in den kommenden Wochen mit der Demontage des sowjetischen Siegesdenkmals begonnen werden. Der Abbau des Monuments soll dann innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist bis zum 15. November abgeschlossen sein, teilte Bürgermeister Martins Stakis am Donnerstag mit. Wie das aus einem 79 Meter hohen Obelisken und mehreren Bronzestatuen bestehende Denkmal abgebaut werde, sei noch unklar.

In dem baltischen EU- und Nato-Land müssen nach einem Parlamentsbeschluss alle Objekte, die »totalitäre Regime verherrlichen«, bis zum 15. November demontiert werden. Die Regelung zielt speziell auch auf den Abriss des sowjetischen Siegesdenkmals. Russland hat dagegen scharf protestiert.

Das Monument wurde 1985 zum 40. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg errichtet – als »Denkmal für die Befreier von Sowjet-Lettland und Riga von den deutsch-faschistischen Invasoren«. (dpa/jW)