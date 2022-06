Lieber am Strand

Bossier City. Die deutschen Volley­ballerinnen sind mit einer Niederlage in die Nationenliga gestartet. Das Team des neuen Bundestrainers Vital Heynen verlor am Dienstag abend (Ortszeit) in Bossier City (USA) gegen die Weltranglistenzweiten aus Brasilien mit 1:3. Beste Angreiferinnen bei den Deutschen waren Jennifer Janiska und Hanna Orthmann mit jeweils 15 Punkten. Das Team tritt ohne Ausnahmespielerin Louisa Lippmann an, die sich künftig auf Beachvolleyball konzentriert. (dpa/jW)