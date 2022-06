Tote nach Hurrikan in Oaxaca in Mexiko

Oaxaca. Nach dem Durchzug des Hurrikans »Agatha« ist die Zahl der Todesopfer im mexikanischen Oaxaca auf mindestens elf gestiegen. Mehr als 30 Menschen würden vermisst, sagte der Gouverneur des südmexikanischen Bundesstaates, Alejandro Murat, am Dienstag abend (Ortszeit) dem Sender Radio Fórmula. Als erster Hurrikan der Saison war der Wirbelsturm am Montag an Mexikos Pazifikküste auf Land getroffen. (dpa/jW)