Russisches Rendezvous

Paris. Die beiden russischen Tennisspielerinnen Darja Kassatkina und Weronika Kudermetowa haben bei den French Open das Viertelfinale erreicht und treffen dort nun aufeinander. Die an Nummer 20 gesetzte Kassatkina gewann am Montag in Paris gegen die an 28 gesetzte Italienerin Camila Giorgi deutlich mit 6:2, 6:2. Kudermetowa, Nummer 29 der Setzliste, setzte sich gegen die an 22 gesetzte US-Amerikanerin Madison Keys mit 1:6, 6:3, 6:1 durch. (sid/jW)