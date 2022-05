Streiks in der Stahlindustrie

Düsseldorf. Diesen Mittwoch sollen Streiks in der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie beginnen. Weil die Kapitalseite in der zweiten Verhandlungsrunde kein neues Angebot mit einer »dauerhaft wirkenden Erhöhung der monatlichen Entgelte« vorgelegt habe, habe die Tarifkommission »einstimmig Warnstreiks beschlossen«, erklärte die IG-Metall-Bezirksleitung in Nordrhein-Westfalen letzte Woche Mittwoch. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 8,2 Prozent, die Unternehmerseite bot eine Einmalzahlung in Höhe von 2.100 Euro an. (AFP/jW)