Italien: »Ocean Viking« darf Geflüchtete anlanden

Rom. Nach elf Tagen auf dem Mittelmeer kann das Rettungsschiff »Ocean Viking« mit 294 Asylsuchenden an Bord in Sizilien anlegen. Wie die Organisation SOS Mediterranée am Sonntag abend mitteilte, gaben die italienischen Behörden grünes Licht für das Ansteuern des Hafens Pozzallo. Die »Ocean Viking« hatte die Menschen bei vier Rettungseinsätzen vor Libyen und Malta aufgenommen. Unter den Geflüchteten befinden sich demnach 49 Minderjährige sowie sechs schwangere Frauen. Eine Verantwortliche des medizinischen Personals sagte in einer Videoaufzeichnung, einige der Geretteten wiesen Spuren von Gewalt auf, die sie in Libyen erlitten hätten. (AFP/jW)