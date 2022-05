Zivilisten in Nigeria von Dschihadisten getötet

Abuja. Dschihadisten haben in Nigeria als »Vergeltung« für einen Militäreinsatz 30 Zivilisten getötet. Milizenführer Babakura Kolo sagte am Dienstag, dass Mitglieder der Organisation »Islamischer Staat in Westafrika« am Sonnabend ein Dorf im Bundesstaat Borno nahe der Grenze zum Tschad angegriffen hatten. Die 30 Opfer waren demnach Schrottsammler. In den vergangenen Wochen hatte die nigerianische Armee mehrere Dschihadistenführer getötet. (AFP/jW)