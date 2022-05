Schwarz-Grün nominiert Bouffier-Nachfolger

Wiesbaden. Hessens Regierungsparteien CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben am Dienstag Landtagspräsident Boris Rhein als Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier vorgeschlagen. Rheins Amt soll an Astrid Wallmann (alle CDU) gehen. Der 70jährige Bouffier will wie bereits angekündigt am kommenden Dienstag zurücktreten. (dpa/jW)