Beste Chancen

Helsinki. Deutschlands Eishockeynationalteam hat nach dem fünften Sieg in Serie bei der WM in Finnland die Chance auf die beste Vorrunde der Verbandsgeschichte. Am Sonntag gewann die ersatzgeschwächte Auswahl gegen den Vorrundenletzten Kasachstan mühevoll 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Da der Viertelfinaleinzug schon vorher festgestanden hatte, schonte Bundestrainer Toni Söderholm einige Leistungsträger. Am Dienstag im abschließenden Gruppenspiel gegen den Erzrivalen Schweiz kann die Mannschaft den Gruppensieg und damit die beste Ausgangslage für das Viertelfinale am Donnerstag erringen. (dpa/jW)