jW-Autor Stefan Kühner verstorben

Berlin. Der Autor und Internationalist Stefan Kühner ist tot. Wie die DKP-Wochenzeitung Unsere Zeit am Freitag berichtete, verstarb das Mitglied der Freundschaftsgesellschaft Vietnam bereits am 8. Mai mit 69 Jahren. Sein neues Buch »Der digitale Wettlauf – USA, EU, China und die übrige Welt« erschien zwei Tage vor seinem Ableben. Für junge Welt berichtete Kühner vor allem über die Entwicklungen in Vietnam. (jW)