Neuer Präsident in Timor-Leste vereidigt

Dili. In Timor-Leste ist am Freitag José Ramos-Horta als neuer Präsident vereidigt worden. Er steht bereits zum zweiten Mal an der Spitze des jüngsten Landes Südostasiens. Der 72jährige Ramos-Horta war eine der führenden Persönlichkeiten des antikolonialen Kampfes gegen die von 1975 bis 2002 andauernde brutale Besatzung durch Indonesien. Seine Amtseinführung erfolgte anlässlich des Unabhängigkeitstages von Timor-Leste, der auf den 20. Mai fällt. Bei seiner Vereidigung sagte er, er werde den bilateralen Beziehungen zu den Nachbarländern Indonesien und Australien höchste Priorität einräumen. Darüber hinaus bekundete er seine Absicht, die Beziehungen und die Handelskooperation mit China auszubauen. (Xinhua/jW)